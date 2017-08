शाहरुख-अनुष्का कर रहे थे सीरियल के सेट पर फिल्म का प्रमोशन,खतरनाक जंगली जानवर के हमले से बाल-बाल बची टीम

मुंबई।

शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा स्टारर फिल्म 'जब हैरी मैट सेजल' जल्द ही रिलीज होने वाली है। ऐसे में शाहरुख-अनुष्का फिल्म के प्रमोशन में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। बड़े पर्दे से लेकर छोटे पर्दे तक शाहरुख खान अपनी अपकमिंग फिल्म का प्रमोशन कर रहे है। फिल्म के प्रमोशन के लिए शाहरुख-अनुष्का छोटे पर्दे के शो 'उड़ान','तारक मेहता का उल्टा चश्मा' जैसे शो में नजर आने वाले है।

इसी कड़ी में स्टार प्लस पर रात 9.30 बजे प्रसारित होने वाले मोस्ट पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में भी शाहरुख-अनुष्का फिल्म के प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस प्रमोशन के सिलसिले में शाहरुख और अनुष्का एक बड़ी मुसीबत में फंसने से बाल-बाल बच गए है। दरअसल शाहरुख और अनुष्का जब इस शो का शूट कर रहे थे शाहरुख के बॉडीगार्ड्स ने एक तेंदुए को आते हुए देखा जो एक जानवर को दबोच कर ले जा रहा था। जब सेट पर काम कर रहे लोगों को पता चला कि बाहर तेंदुआ है तो सभी काफी डर गए। इस पूरी खबर से सेट पर सनसनी मच गई।

आपको बता दें कि मुंबई की गोरेगांव फिल्म सिटी संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर आता है। यहां तेंदुआ और सांप जैसे बहुत से जंगली जानवर पाए जाते हैं। इससे टीवी और फिल्म सेट के साथ एक्टर्स और यूनिट के सदस्य हमेशा डेंजर में रहते हैं। फिलहाल 'गुलाम', 'ये रिश्ता क्या कहलाता है', 'नामकरण', 'चक्रव्यूह', 'एक श्रृंगार स्वाभिमान', 'इस प्यार को क्या नाम दूं', 'उड़ान', 'भाग बकुल भाग' जैसे सीरियलों की शूटिंग अभी भी फिल्म सिटी में ही होती है। कई बार विजिटर्स प्रतिबंधित क्षेत्र में आ जाते हैं, जिससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। फिल्म सिटी में कोबरा, तेंदुआ, अजगर दिखना आम है। मॉनसून में तो ये जानवर अपने निवास स्थल से निकल फिल्म सिटी की सड़कों पर खुलेआम घूमते हैं।

गौरतलब है कि कुछ दिन पहले ही कलर्स टीवी पर प्रसारित होने वाले सूरज बड़जात्या के पॉपुलर शो 'एक श्रंगार स्वाभिमान' के सेट पर भी तेंदुए ने हमले कर दिया था। इस हमले में एक 2 साल की बच्ची की मौत भी हो गई थी। दरअसल एक परिवार अपनी 2 साल के बच्चे के साथ सेट के पास खड़ा था। इसी दौरान तेंदुए ने उस पर अटैक किया। वह बच्चे को अपने मुंह में दबाकर लेकर चला गया। कुछ देर बाद आगे चलकर तेदुंए ने बच्चे को फेंक दिया। भीड़ देखकर ये खतरनाक चीता वहां से भाग गया। लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो गई थी। इससे यह सवाल उठता है कि क्या फिल्म सिटी में सीरियल और फिल्मों के सेट सुरक्षित हैं? इसका जवाब आपको ना में ही मिलेगा। पार्क के अधिकारी गांववालों की सुरक्षा के लिए तो जरूर कदम उठा रहे हैं लेकिन भारतीय एंटरटेंमेंट इंडस्ट्री एक बहुत बड़े खतरे में जी रही है।

