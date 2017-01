शाहिद कपूर की फिल्म 'रंगून' का पोस्टर जारी, जानें क्या कहा इस अभिनेता ने..

शाहिद कपूर, सैफ अली खान और कंगना रनौत स्टारर फिल्म 'रंगून' का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। शाहिद कपूर ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए फिल्म का पहला पोस्टर शेयर करते हुए लिखा है कि आखिरकार इंतजार खत्म हुआ और अब 'रंगून' की शुरुआत हो चुकी है, 6 जनवरी को फिल्म का ट्रेलर देखें।

The wait is finally over and now, #Rangoon begins! Watch the trailer on 6th Jan. @RangoonTheFilm pic.twitter.com/4Bx190j0wf