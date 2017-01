शाहिद कपूर ने क्यों लगाई मीडिया को फटकार, जानें क्या हुआ ऐसा!

मुंबई

शाहिद कपूर के फैन्स उनके बारे में सब कुछ जानना चाहतें हैं। जब शाहिद ने शादी की तब उनकी पत्नी मीरा राजपूत की तस्वीर के लिए फैन्स पागल हो रहे थे और जब उन्होंने 26 अगस्त 2016 को बेबी मिशा को जन्म दिया तो हर कोई मिशा की एक झलक पाने को बेक़रार था।

और ऐसा नहीं है की हमें झलक नहीं मिल पा रही कभी शाहिद खुद मिशा की तस्वीरें इन्स्टा करतें हैं, (भले ही उसमें मिशा का चेहरा ना दिखता हो) तो कभी मीडिया फोटोग्राफर मिशा को पापा शाहिद के साथ स्पॉट करतें हैं मगर, अब तक कोई भी मिशा का चेहरा उनके फैन्स तक नहीं ला पाया है।

लेकिन, अब फैन्स की यह विश पूरी करने के चक्कर में शाहिद भड़क उठें हैं मीडिया पर! मिशा को हर बार कैमरे के लेंस से बचाते हुए शाहिद के सब्र का बांध टूट गया है और शाहिद ने खुले आम सोशल साईट ट्वीटर पर लगाई है मीडिया को फटकार!

Unfortunate how some journos don't realise how bad 20 cameras flashing 2 feet away are for an infants eyes. No common sense in their dna.