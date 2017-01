'रईस' के प्रमोशन के लिए किंग खान ने किया ट्रेन से सफर, फैन्स की भीड़ के बीच दम घुटने से एक शख्स की मौत

वडोदरा।

फिल्म रईस का प्रमोशन करने के लिए बॉलीवुड के किंग खान ने मुम्बई से दिल्ली तक का सफर ट्रेन से किया। लेकिन इस दौरान एक ऐसा हादसा हो गया जिसने शाहरुख के इस तरह से प्रोमोशन करने के तरीके पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल, शाहरुख को लेकर जब अगस्त क्रान्ति ट्रेन वडोदरा स्टेशन पर पहुंची तो उनकी एक झलक पाने के लिए वहां पहले से ही फैन्स की भीड़ पहुँची हुई थी।





शाहरुख की ट्रेन जैसे ही स्टेशन पर पहुंची उनके फैन्स के बीच उन्हें देखने के लिए भगदड़ सी मच गई। इस बीच हुई धक्का-मुक्की में एक शख्स दम घुटने की वजह से अचेत हो गया। इस शख्स को अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।





Huge crowd at Vadodara Railway station to see Shahrukh Khan. One of the two injured persons succumbs to injuries in the commotion #Raees pic.twitter.com/3yZz4LZt7H — ANI (@ANI_news) January 24, 2017





दरअसल, शाहरुख के मुम्बई से दिल्ली तक किये जाने की खबर सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरह से फ़ैल गई थी। जिसके बाद फैन्स का भारी भीड़ वडोदरा स्टेशन पर पहुँच गई थी। यहां पहुंचे फैन्स शाहरुख की एक झलक पाने को बेताब थे।





Huge crowd at Vadodara Railway station to see Shahrukh Khan. Two injured in the commotion #Raees — ANI (@ANI_news) January 23, 2017





फैन्स से मिले शाहरुख

इधर, शाहरुख ने भी स्टेशन पर मौजूद फैन्स को निराश नहीं किया। वे कुछ देर के लिए ट्रेन के दरवाजे पर आये और फैंस को अपनी झलक दिखा ही दी। बताया जा रहा है कि शाहरुख खान को देखने के लिए स्टेशन पर सवा लाख से ज़्यादा फैन्स की भीड़ पहुँच गई थी।





Thank u Gujarat. This is so beautiful. Thanks for waiting for Raees Surat. pic.twitter.com/SL8bMGhdcg — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 23, 2017

All lights and love in Valsad. Thank u for welcoming team Raees. pic.twitter.com/0xzP2zIRBE — Shah Rukh Khan (@iamsrk) January 23, 2017





शाहरुख ने जताया दुःख

शाहरुख खान ने इस मौत पर दुःख जताया है। उन्होंने कहा, " हमें बहुत बुरा लग रहा है और बहुत अफ़सोस है की एक शख्स की मौत हुई है। वो दिल के मरीज़ थे और ट्रेन छूटने के बाद भीड़ में ऐसा हादसा हुआ और उनकी मौत हो गई। हम मुंबई से बहुत ख़ुशी-ख़ुशी निकले थे ट्रेन के सफर का लुत्फ़ उठा रहे थे मगर इस घटना की वजह से बहुत अफसोस हो रहा है। "





पुलिस ने किया लाठीचार्ज

वडोदरा स्टेशन पर भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसमें भीड़ में कई लोगों को चोटें भी आई।