जयपुर में हुए 'पद्मावती' के विरोध पर, गृह मंत्री और करणी सेना संस्थापक ने दिया ये बयान

जयपुर में संजय लीला भंसाली की फ़िल्म पद्मावती की शूटिंग के दौरान हंगामा हो गया। चित्तौड़ की महारानी पद्मावती को जिस तरह से फ़िल्म में दिखाया जा रहा है, उसको लेकर प्रदर्शनकारियों को एतराज़ था और इसका विरोध करने आए लोगों ने सेट पर जमकर तोड़-फोड़ की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों द्वारा संजय लीला भंसाली के साथ हाथापाई भी की गई।

















भंसाली की पद्मावती की शूटिंग चित्तौड़ की रानी पद्मावती के इतिहास-प्रसिद्ध जौहर की कहानी है। फ़िल्म में दीपिका पादुकोण टाइटल रोल में हैं, जबकि शाहिद कपूर राजा रतन सिंह का किरदार निभा रहे हैं। वहीं, फ़िल्म में रणवीर सिंह अलाउद्दीन खिलजी के रोल में हैं, जो रानी पद्मावती की ख़ूबसूरती पर फ़िदा हो जाता है और उन्हें हासिल करने के लिए चितौड़ पर आक्रमण कर देता है।













फ़िल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग जयपुर में की जा रही है। बताते हैं कि वहां का एक संगठन करणी सेना पद्मावती पर बन रही फ़िल्म का विरोध कर रही है। शुक्रवार को अचानक संगठन के लोग फ़िल्म के सेट पर पहुंच गए और हंगामा करने लगे।





















उत्तेजित लोगों ने सेट पर तोड़फोड़ मचाना शुरू कर दिया और फ़िल्ममेकिंग से जुड़े उपकरणों को भी अपने गुस्से का शिकार बनाया। भंसाली के साथ भी हाथापाई की गई। उन्हें किसी तरह फ़िल्म के क्रू ने संभाला। स्थिति नियंत्रण से बाहर जाते देख सेट पर पुलिस बुला ली गई। इसके बाद ही स्थिति काबू में आ सकी। सूत्रों के मुताबिक़, हंगामे के समय रणवीर सिंह जयपुर में ही मौजूद थे, लेकिन सेट पर नहीं थे। पुलिस ने कुछ लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है।

भंसाली के साथ हुई इस घटना पर राजस्थान के गृहमंत्री जीसी कटारिया ने कहा है, 'ऐसे केस में गुस्सा आना स्वाभाविक है, लेकिन कानून को हाथ में नहीं लिया जाना चाहिए।





राजपूत करणी सेना के संस्थापक लोकेन्द्र सिंह कालवी ने कहा, 'क्या संजय लीला भंसाली की हैसियत है जर्मनी जाकर हिटलर के खिलाफ फिल्म बनाने की?'









भंसाली पर अटैक करने वाले राजपूत करणी सेना के संस्थापक ने अपने संगठन द्वारा 'पद्मावती' के सेट पर हमला किए जाने का बचाव करते हुए कहा, 'राजपूतों की जमीन पर और हमारी नाक के नीचे वे हमारे पुरखों के इतिहास से खिलवाड़ कर रहे हैं।'













