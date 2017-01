बरी होने के बाद 'दबंग' खान बोले, 'समर्थन और शुभकामनाओं के लिए फैन्स का शुक्रिया'

जोधपुर।

आर्म्स एक्ट में बरी हुए बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने समर्थन और शुभकामनाओं के लिए फैन्स का शुक्रिया किया है। सलमान ने ट्वीट कर देश-दुनिया में उनके फैन्स का शुक्रिया अदा किया है।

Thank you for all the support and good wishes