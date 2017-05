सलमान खान को मिली खुशखबरी के साथ 'ट्यूबलाइट' का पहला गाना रिलीज, बजा सलमान का 'सजन रेडियो..'

मुंबई।

कबीर खान और सलमान खान की सुपरहिट जोडी़ एक बार फिर से अपना कमाल दिखाने के लिए तैयार है। ये डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी एक बार फिर से ट्यूबलाइट में साथ आने वाली है। सलमान खान की फिल्म 'ट्यूबलाइट' रिलीज से पहले ही सुर्खियों में है। फिल्म के ट्रेलर से पहले फिल्म के गाने को लॉन्च किया गया।

फिल्म के लिए लोगों की उत्सुकता बनाए रखने के लिए सलमान खान खुद फिल्म का प्रमोशन ट्विटर पर करते रहते है। ट्विटर के जरिए ही सलमान खान ने फिल्म के पहले गाने 'द रेडियो सॉन्ग' की रिलीज की जानकारी अपने फैंस को दी थी। फिल्म के गाने को सलमान खान ने अपने ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा कि "अब बस रेडियो सॉन्ग बजेगा।"

गाने की बात करें तो रेडियो सॉन्ग सलमान खान पर फिल्माया गया है। इस गाने में वह जश्न मनाते हुए नजर आ रहे है। गाना काफी मजेदार है जिसे सुनकर आपके पैर अपने आप थिरकने को मजबूर हो जाएंगे और आप भी सलमान खान के साथ गा उठेंगे "सजन रेडियो.."। 16 मई की रात को रिलीज हुए इस गाने को आज सुबह तक यूट्यूब पर 26 लाख 81 हजार से ज्यादा बार देखा जा चुका है।

रेडियो सॉन्ग का म्यूजिक प्रीतम ने दिया है और इसे अमिताभ भट्टाचार्या ने लिखा है। तो वहीं इस गाने को आवाज कमाल खान और अमित मिश्रा ने दी है। गाने के अलावा सलमान खान की फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म बन गई है, जिसके पास ट्विटर पर अपना खुद का इमोजी है। इस इमोजी में सलमान खान गले में जूता लटकाए हुए लुक में नजर आ रहे है।

Happy to announce tht Tubelight becms the FIRST Bollywood film with its own character emoji #TubelightKiEid! @BeingSalmanKhan @TwitterIndia