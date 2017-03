'टाइगर' सलमान का जीरो डिग्री तापमान में भी नजर आएगा Hot लुक

सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'टाइगर जिंदा है' फिल्म को अली अब्बास जफर डायरेक्ट करने वाले है। अली का कहना है कि इस फिल्म के कई दृश्यों की शूटिंग जीरो से भी कम तापमान वाली जगहों पर की जाएगी। ऐसे में सलमान खान के फैंस उनके लिए थोड़ा परेशान हो सकते है। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर का कहना है कि इस परेशान मत होइए! शूटिंग में बहुत मजा आने वाला है।

डायरेक्टर अली अब्बास जफर इस फिल्म को लेकर बहुत उत्साहित है। जफर ने रविवार को एक ट्वीट कर के बताया कि, "बेसब्री और बहुत सारा उत्साह..टाइगर जिंदा है कि शूटिंग जीरो से नीचे तापमान वाली जगह में करने के लिए सामान पैक कर रहा हूं,यह मजेदार होगा।" हालांकि उन्होंने शूटिंग की जगह को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है।

Butterflies In stomach and lots of excitement, packing for sub zero freezing locations @TigerZindaHai . It's gonna be fun :)

आपको बता दें कि इस फिल्म में एक बार फिर सलमान और कैटरीना की जोड़ी साथ नजर आएगी। यह फिल्म सलमान की ही 2012 में आई फिल्म 'एक था टाइगर' का सीक्वल है,जिसका निर्देशन कबीर खान ने किया था। 'टाइगर जिंदा है' से पहले सलमान खान के फैंस उन्हें फिल्म 'ट्यूबलाइट' के जरिये बड़े पर्दे पर देखेंगे।

जफर ने 2 मार्च को स्काइप वीडियो कॉल का स्क्रीन शॉट भी शेयर किया था, जिसमें वह दुनिया के छह विभिन्न हिस्सों के छह लोगों से बात कर रहे हैं।

Countdown to the shoot begins as the crew from 6 different countries does a Skype call @TigerZindaHai , technology makes the world so small. pic.twitter.com/QnoAlRLxHr