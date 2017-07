सलमान खान ने रिलीज किया अनुपम खेर की फिल्म 'रांची डायरीज' का Teaser

मुंबई।

बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अनुपम खेर के अभिनय से सभी वाकिफ है। इसी के साथ अनुपम खेर और सलमान खान भी कई बार एक साथ नजर आते रहते है। हाल ही में सलमान खान और अनुपम खेर 18th IIFA अवॉर्ड्स में साथ नजर आए थे। सलमान खान और अनुपम खेर कई फिल्मों में एक साथ काम भी कर चुके है।

अनुपम खेर की अगली फिल्म 'रांची डायरीज' का टीजर रिलीज कर दिया गया है। अनुपम खेर की अपकमिंग फिल्म के इस टीजर को सलमान खान ने रिलीज किया है। सुपरस्टार सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस फिल्म का टीजर रिलीज किया है।

Congratulations @AnupamPkher . Great teaser, all the best for #RanchiDiarieshttps://t.co/9vTk9BCh9x