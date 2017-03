सलमान खान ने घटाया 17 किलो वजन, देखें तस्वीरें

मुंबई।

बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान ने 'सुल्तान' के लिए काफी वजन कम किया था। अब खबर है कि सलमान की 'एक था टाइगर' के सीक्वल 'टाइगर जिंदा है' तैयार है। सलमान इस फिल्म के लिए वजन घटना शुरु कर दिया है। ऐसी खबरें आ रही है कि सलमान ने 17 किलो वजन घटाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान 15 मार्च से ऑस्ट्रिया में इस फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। इस फिल्म के लिए सलमान को एक परफेक्ट बॉडी की जरूरत है और इसके लिए उन्होंने 17 किलो वजन कम किया है।

बता दें कि सलमान खान 'टाइगर जिंदा है' के अलावा कॉरियोग्राफ से डांसर बने रेमो डिसूजा की एक डांस फिल्म में भी नजर आने वाले हैं और इस फिल्‍म के लिए भी सलमान को फिट बॉडी की जरूरत है।

#SalmanKhan spotted cycling on the streets of mumbai. pic.twitter.com/LoZoDFB6c8