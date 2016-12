गोविंदा की फिल्म का ट्रेलर देखकर इस अंदाज में किया सलमान खान ने अपने 'पार्टनर' का स्वागत

मुंबई

अभिनेता गोविंदा ने पिछले दिनों अपने जन्मदिन के मौके पर सलमान खान के साथ काम करने के एक सवाल पर शिकायती अंदाज में कहा था कि अब सलमान के साथ शायद उनकी जोड़ी फिर कभी नहीं जमेगी और इसी लिए 'पार्टनर' का अगला भाग भी नहीं बनेगा।

गोविंदा ने इसके पीछे वजह बताई कि 'पार्टनर' में लोगों ने सलमान से ज्यादा उनकी तारीफ की थी और साथ ही कुछ लोगों ने सलमान के कान भी भरे कि अगर वह गोविंदा के साथ काम करेंगे तो उनका समय भी खराब हो जाएगा। अब सलमान ने गोविंदा के इन तमाम बातों का जवाब अपने एक ट्वीट के जरिये बड़े प्यार से दिया है।

सलमान खान ने अपने ट्विटर हैंडल से गोविंदा की आने वाली फिल्म 'आ गया हीरो' का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा है, 'आ गया मेरा हीरो...मेरा पार्टनर...बेहतरीन ट्रेलर'...सलमान ने अपने इस एक छोटे से ट्वीट में गोविंदा के सारे सवालों का जवाब दे दिया है।

सलमान ने बता दिया कि गोविंदा ने मीडिया के सामने चाहे जो भी कहा हो लेकिन उनके हीरो तो गोविंदा ही हैं और ये भी इशारा दे दिया है कि दोनों की सुपरहिट फिल्म 'पार्टनर' पर भी काम हो सकता है। सलमान और गोविंदा के चाहने वाले इस उम्मीद में हैं की दोनों की जोड़ी को एक बार फिर पार्टनर के अगले भाग में देख पाएं। सलमान के इस ट्वीट के बाद लगता है कि वह अपने फैन्स की इस इच्छा को पूरा करने का मूड बना चुके हैं।

इससे पहले गोविंदा ने सोशल मीडिया पर सलमान को उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी दोस्ती के लिए ट्वीट भी किया था। जिसमें उन्होंनें कहा था कि 'कुछ दोस्ती और कुछ लोग हमेशा साथ रहने के लिए होते हैं।'

#TBT To an era when @BeingSalmanKhan had begun his career! Some friendships and some people are meant to always stay...#Partner pic.twitter.com/AJSqsq0TdQ