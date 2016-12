सोहेल खान के बर्थ डे पर सलमान ने कुछ इस अंदाज में दी उन्हें बर्थ डे की Wishes

मुंबई

सलमान खान ने सोहेल खान की बर्थ डे पार्टी में विश करने के लिए स्पेशल गाना गया। सलमान ने माइक हाथ में लिया, तो उनके साथ मीका सिंह ने भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया और गाना गाने में सलमान का साथ दिया।

सलमान खान के साथ अपनी परफॉर्मेंस का यह मजेदार वीडियो खुद मीका सिंह ने सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो में मीका सिंह और सलमान खान के साथ खुद बर्थडे बॉय भी हैं, जो अपने लिए हो रही इस खास परफॉरमेंस को एंजॉय कर रहे हैं।

Happy birthday to the most amazing person @SohailKhan ... thanxx big bro @BeingSalmanKhan for such an amazing party..gm good night