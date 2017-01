सलमान खान ने इस सुपरस्टार के साथ किया अपनी नई फिल्म का ऐलान!

मुंबई

बॉलीवुड के सारे प्रोड्यूसर्स सलमान ख़ान को फ़िल्म में लेने के लिए लाइन लगाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ख़ुद सलमान किस सुपरस्टार पर दांव लगाना पसंद करते हैं? इस सुपरस्टार का नाम हम आपको बताएं, उससे पहले ये जान लीजिए कि सलमान ने ये दांव लगा दिया है और इस सुपरस्टार को लेकर फ़िल्म की घोषणा भी कर दी है।





Joining hands on a project where @akshaykumar is the hero and will be co produced by @karanjohar and #SKF https://t.co/1EXQ7Yjpdw — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) January 2, 2017









2017 अभी तो शुरू ही हुआ है और सलमान ख़ान दे रहे हैं सबसे बड़ी ख़बर। सलमान ने अब करण जौहर से एक फ़िल्म के लिए हाथ मिलाया है। दोनों इसे प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन सरप्राइज़ ये है कि फ़िल्म के हीरो सलमान ख़ुद नहीं, बल्कि अक्षय कुमार होंगे। इस फ़िल्म को अनुराग सिंह निर्देशित करेंगे और फ़िल्म 2018 में रिलीज़ होगी। खुद सलमान ने ट्वीटर पर इसकी घोषणा की है। इन तीनों स्टार्स ने ट्वीटर के जरिये यह खबर अपने फैंस के साथ शेयर की हैं।









Truly a fraternity feeling when friends come together to make a special film!!! pic.twitter.com/Q2dgM8yEvG — Karan Johar (@karanjohar) January 2, 2017









बताते चलें कि हाल में ही सलमान ने 2.0 के टीजर लांच पर अक्षय को बॉलीवुड का सबसे मजबूत सुपरस्टार बताया था, जिसने हमेशा नया किया, जबकि बाकी सुपरस्टार्स एक तरह का काम करते आ रहे हैं। लगता है अब सलमान भी यह मान चुके हैं कि अक्की बॉक्स ऑफिस के राजा हैं, तभी उन्होंने यह निर्णय लिया है। फ़िल्म का विषय क्या होगा यह अब तक सलमान ने घोषणा नहीं की है।





Coming together for a film produced by friends, @BeingSalmanKhan and @karanjohar, starring me! Out in 2018. pic.twitter.com/aOyfZS4p94 — Akshay Kumar (@akshaykumar) January 2, 2017













अक्षय कुमार और सलमान ख़ान ने मुझसे शादी करोगी और जानेमन में एक साथ काम कर चुके हैं। वहीं कुछ गानों में भी दोनों ने साथ में डांस किया है। ग़ौरतलब है कि करण जौहर सलमान को लेकर शुद्धि बनाना चाहते थे, लेकिन वो फ़िल्म नहीं बन सकी, लेकिन इस फ़िल्म के बहाने दोनों साथ आ रहे है।