धोनी के बाद 'सचिन' की बॉयोपिक बड़े पर्दे पर आएगी नजर,क्रिकेट के बाद दिखेगा अभिनय का जादू

क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बॉयोपिक फिल्म देखने के लिए तैयार हो जाइये। मास्टर ब्लास्टर सचिन के फैंस के लिए यह एक अच्छी खबर है। देश के सर्वाधिक पॉपुलर क्रिकेटर सचिन पर बन रही बॉयोपिक 'सचिन: अ बिलियन ड्रीम' का इंतजार कर रहे उनके प्रशंसकों का इंतजार खत्म हो गया है। जी हां, इस बॉयोपिक का फर्स्ट पोस्टर जारी हो गया है और इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है। यह फिल्म 26 मई को रिलीज होगी।

इस फिल्म में सचिन ने अपना किरदार खुद निभाया है। इस फिल्म में सचिन के साथ उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी नजर आएंगे। है ना कमाल की बात। इस फिल्म के पोस्टर और रिलीजिंग डेट की जानकारी खुद सचिन ने अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। सचिन तेंदुलकर ने लिखा कि मुझसे अक्सर इस तारीख़ के बारे में पूछा जाता है, तो लीजिये यह तारीख़ याद कर लीजिये।

The answer to the question that everyone's asking me is here. Mark your calendars and save the date. @SachinTheFilm releases 26.05.17 pic.twitter.com/aS0FGNjGKY