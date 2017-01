खूब जमा रंग जब 'उस्ताद' के साथ सुरों की महफिल में उतरे 'मास्टर ब्लास्टर' सचिन तेंदुलकर

आमतौर पर सचिन तेंदुलकर के हाथ में अब से पहले बल्ला ही नजर आया है। मगर इस बार सचिन कुछ नया करते नजर आए। जी हां, इस बार सचिन क्रिकेट के मैदान को छोड़कर संगीत की महफिल में संगत करते दिखे।

यह पहला मौका है जब सचिन तेंदुलकर इस तरह के किसी काम में लीन नजर आए। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर व मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर और तबले के उस्ताद जाकिर हुसैन के बीच जुगलबंदी देखने को मिली। जाकिर के तबले से जो सुर निकला उसे सचिन ने भी अपने अंदाज में बजाने की कोशिश की। दूसरी तरफ सचिन भी इस बात से बेहद खुश थे कि लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं।

हालांकि सचिन ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी फैन्स के साथ शेयर की थी। सचिन ने जाकिर हुसैन के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। इसमें उनके हाथ में तबला और जाकिर हुसैन के हाथ में बैट नजर आया।

#Mumbai catch legends @sachin_rt & @ZakirHtabla live on stage together for the first time ever! Book & be amazed: https://t.co/1GFuA0EVHF pic.twitter.com/ZIqugU8Rbo

इतना ही नहीं सचिन ने अपने फैन्स के साथ एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा 'यह सच है जब लोग कहते है कि म्यूजिक आत्माओं को जोड़ता है। उस्ताद के साथ स्टेज साझा किया और जुगलबंदी भी की। ये एक ऐसा अनुभव था जो मेरे दिल के हमेशा पास रहेगा।'

Sharing the stage with the Ustad & sharing beats that created a rhythm so unique. It's an experience I’ll hold close to my heart, always pic.twitter.com/V4VSsrKign