'बिग बॉस 10' में आएगा चौंकाने वाला ट्विस्ट, Midnight Eviction में ये कंटेस्टेंट होगा बेघर

बिग बॉस 10 के फ़िनाले में चार दिन बाक़ी हैं और अब ख़बर आ रही है कि घर से एक सेलेब्रटी कंटेस्टेंट का रिश्ता टूटने वाला है। बड़ी फ़ैन फॉलोइंग को देखते इस कंटेस्टेंट का मिडनाइट इविक्शन वाकई चौंकाने वाला है।

बिग बॉस के इस सीज़न का सफ़र पूरा होने वाला है और घर में पांच कंटेस्टेंट्स मनवीर गुर्जर, मनु पंजाबी, रोहन मेहरा, लोपामुद्रा और बानी जे ही बचे हैं। मोनालिसा के इविक्ट होने के बाद बानी और रोहन नॉमिनेशन में चल रहे थे। इनमें से किसी एक को मिडनाइट इविक्शन के ज़रिए घर से बेघर होना था।

अब ख़बरों की मानें तो रोहन मेहरा को कम वोट मिलने की वजह से घर से बाहर कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक़, ये तय हो गया है कि बिग बॉस 10 के अंतिम चार प्रतिभागियों में बानी जे शामिल हो चुकी हैं, जिन्हें विनर के ख़िताब का स्ट्रांग कंटेंडर समझा जा रहा है।

