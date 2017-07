RJ मलिष्का ने खोली मुंबई की सड़को और गड्ढों की पोल, BMC ने किया 500 करोड़ का केस!

मुंबई।

मुंबई के गड्ढों की पोल खोलना और मुंबई की सड़कों की हकीकत बताना रेडियो जॉकी मलिष्का मेंडोसना को काफी महंगा पड़ गया है। इसकी वजह से RJ मलिष्का बीएमसी के निशाने पर आ गई है। आर जे मलिष्का के खिलाफ बीएमसी 500 करोड़ का केस करने की तैयारी में है। मुंबई की फेमस रेडियो जॉकी आरजे मलिष्का भी अब बीएमसी के नोटिस का शि‍कार बन गई हैं। बीएमसी ने आरजे के घर जांच की थी जहां पर उन्हें डेंगू का लार्वा मिला। इसी बात को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मलिष्का को नोटिस भेजा है।

आपको बता दें कि आरजे मलिष्का ने कुछ समय पहले मुंबई की सड़कों पर हुए गड्ढों को लेकर एक वीडियो बनाया था जो वायरल हो गया था। हर साल बारिश में सड़कों पर गड्ढों की भरमार और उसमें भरे पानी से लोगों को जीना मुश्किल हो जाता है। इसी मुद्दे पर मलिष्का ने वीडियो के जरिए मुंबई के लोगों से पूछा था कि क्या उन्हें बीएमसी पर भरोसा नहीं है। वीडियो को लोगों ने काफी पसंद किया था। इस वीडियो से बीएमसी को काफी आलोचना झेलनी पड़ी थी और पिछले 25 साल से BMC की कुर्सी पर बैठी शिवसेना को यह वीडियो नागवार गुजरा था। इस गाने को नापसंद करते हुए श‍िवसेना ने BMC कम‍िश्नर को 500 करोड़ का मानहानि का केस प्राइवेट रेड‍ियो चैनल के ख‍िलाफ दायर करने को कहा है।



फिल्म 'मणिकर्णिका' के सेट पर कंगना के साथ हुआ हादसा, सिर पर तलवार लगने से गंभीर रुप से हुई घायल

अब बीएमसी ने दावा किया है कि मलिष्का के घर डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा मिला है। इसलिए बीएससी ने मलिष्का के खिलाफ 500 करोड़ का नोटिस भेजा है। बीएमसी ने मलिष्का मेंडोसना के ब्रांदा स्थित घर पर जांच के बाद कहा कि वहां डेंगू फैलाने वाले मच्छरों का लार्वा मिला है। नोटिस के मुताबिक आरजे मलिष्का के घर मिट्टी के कटोरे में पानी भरा हुआ था, जिसमें एडीज मच्छर पाए गए हैं। इसके अलावा घर में लगे पौधे के गमले में भी मच्छरों के लार्वा पाए गए हैं। जिसके बाद बीएमसी ने एमएमसी एक्ट की धारा 381बी के तहत नोटिस भेजा है और इसके लिए मलिष्का की फैमिली को 2000 से 10 हजार रुपये के बीच का फाइन भी देना होगा।

It is brave of @mymalishka 2 come out comfort zone and apply her creativity 2 express Mumbai's problems.

Protected under freedom of speech.