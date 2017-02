ऋषि कपूर की फिल्म 'पटेल की पंजाबी शादी' का पहला टीजर पोस्टर आउट

ऋषि कपूर और परेश रावल जैसे बेहतरीन स्टारर फिल्म 'पटेल की पंजाबी शादी' का पहला पोस्टर टीजर बुधवार को रिलीज कर दिया गया है। यह एक कॉमेडी फिल्म है जिसमें ऋषि कपूर और परेश रावल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे हैं।

आपको बता दें कि ऋषि कपूर और परेश रावल ने 24 साल पहले निर्देशक राजकुमार संतोषी की फिल्म दामिनी में एक साथ काम किया था। 'पटेल की पंजाबी शादी' की अन्य प्रमुख भूमिकाओं में वीरदास और पायल घोष हैं, जिनकी शादी को लेकर कहानी का ताना-बाना रचा गया है। फिल्म की सहायक भूमिकाओं में प्रेम चोपड़ा, दिव्या सेठ, जीनल बेलानी, भारती आचरेकर और टीकू तलसानिया हैं। फिल्म की रिलीज डेट अभी तक तय नहीं हुई है। संजय छैल द्वारा निर्देशित फिल्म भोलेनाथ मूवीज द्वारा प्रस्तुत की जा रही है।

अभिनेता वीर दास ने ट्विटर पर इस फिल्म का पोस्टर शेयर करते हुए लिखा कि, "इन गर्मियों में। पारिवारिक पागलपन। हमारी फिल्म 'पटेल की पंजाबी शादी'।"

Wishing my writer friend @SANJAYCHHEL for teaser poster of his next directorial film #Patelkipunjabishaadi .All the best to his entire team. pic.twitter.com/SneEzMGjbl