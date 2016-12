ऋषि कपूर की आत्मकथा 'ऋषि कपूर-अनसेंसर्ड: खुल्लम खुल्ला' किसी टाइम बंब से नहीं होगी कम

सदाबाहर अभिनेता ऋषि कपूर की ऑटोबायोग्राफी 'खुल्लम खुल्ला' 15 जनवरी को रिलीज़ होगी। उनकी इस आत्मकथा का नाम ऋषि कपूर- अनसेन्सर्ड: खुल्लम-खुल्ला है। किताब का नाम ऋषि कपूर की प्रसिद्ध फिल्म के गाने 'खुल्म खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों' पर आधारित है। 64 साल के ऋषि कपूर अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए मशहूर रहे और 70 के दशक में लोगों के दिलों पर राज किया।

My autobiography-Rishi Kapoor-uncensored! "Khullam Khulla"releases 15th January.This one's from the heart, my life and times, as I lived it! pic.twitter.com/pUyUoto35g