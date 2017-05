RIP रीमा लागू- बॉलीवुड में ऋषि कपूर से लेकर अक्षय कुमार ने रीमा लागू के निधन पर जताया शोक

मुंबई।

दिग्गज फिल्म और टीवी अभिनेत्री रीमा लागू का गुरुवार सुबह दिल का दौरा पडऩे से निधन हो गया। सूत्रों के मुताबिक, रीमा (59) ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल (केडीएएच) में आखिरी सांस ली। उन्हें बुधवार आधी रात को यहां भर्ती कराया गया था। रीमा का पति विवेक लागू से तलाक हो गया था और उनकी एक बेटी मृणमयी लागू (35) है जो फिल्म एवं थिएटर कलाकार है। रीमा को छोटे और बड़े पर्दे पर आधुनिक एवं समझदार मां की उनकी भूमिका के लिए याद किया जाता है।

अक्षय कुमार-

Saddened to hear about the demise of #ReemaLagoo, had the opportunity to work with her...a fine actress and person.Prayers to the family — Akshay Kumar (@akshaykumar) May 18, 2017





उनकी मशहूर फिल्मों में आशिकी,हम आपके है कौन,कुछ कुछ होता है, वास्तव और साजन आदि शामिल है। इसके अलावा उन्हें टीवी पर सुपरहिट धारावाहिक 'श्रीमान श्रीमती' और 'तू तू मैं मैं' के किरदारों के लिए जाना जाता है। रीमा हिंदी के अलावा मराठी फिल्मों का भी हिस्सा रही थी। इन दिनों वह टीवी धारावाहिक 'नामकरण' में नजर आ रही थीं। राजश्री प्रोडक्शन की कई यादगार और कामयाब फिल्मों में रीमा ने मां के रूप को जिंदा किया है। रीमा लागू बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए चार बार फिल्मफेयर अवार्ड भी जीत चुकी थीं। उनके निधन से पूरा बॉलीवुड, रंगमंच और टीवी जगत शोक की लहर में डूब गया है।

ऋषि कपूर-

RIP. Worked in quite a few films. Reema Lagoo. Good friend. Heartfelt condolences pic.twitter.com/GItoweLzsR — Rishi Kapoor (@chintskap) May 18, 2017





रीमा लागू की मौत से पूरे बॉलीवुड में शोक की लहर है। हर कोई उनकी इस अचानक हुई मौत से सदमे में है। बॉलीवुड स्टार्स ने ट्वीट कर के रीमा लागू की मौत पर दुख प्रकट किया और उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। ऋषि कपूर से लेकर रितेश देशमुख,बोमन ईरानी,मधुर भंडारकर, महेश भट्ट, फराह खान और राजश्री प्रोडक्शन ने रीमा लागू की मौत पर श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें याद किया।

रागिनी खन्ना-





रितेश देशमुख-

Shocked & saddened. Reema Lagoo ji will be missed. She will always be remembered for her iconic roles in cinema & on stage. RIP — Riteish Deshmukh (@Riteishd) May 18, 2017





फराह खान-

So terribly sad 2hear #ReemaLagoo is no more.worked with her in so many songs n she was just the most loving soul..condolences 2 her family — Farah Khan (@TheFarahKhan) May 18, 2017





राजश्री-

#ReemaLagoo passed away early this morning. May her soul rest in peace. pic.twitter.com/tUXYJwNTDv — Rajshri (@rajshri) May 18, 2017





बोमन ईरानी-

Our very dear Reema Lagoo is no more.

Always kind, funny and loving.

Saddened.

RIP #ReemaLagoo — Boman Irani (@bomanirani) May 18, 2017





महेश भट्ट-

We said goodbye to one another after making a promise to meet soon. That never happened . We think we have time.We don't!!Goodbye Reemaji. — Mahesh Bhatt (@MaheshNBhatt) May 18, 2017





कुनाल कोहली-

Am shocked to hear about Reemaji RIP #ReemaLagoo

One of warmest,nicest people on and off screen. This is very shocking & sad — kunal kohli (@kunalkohli) May 18, 2017





मधुर भंडारकर-