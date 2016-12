रियल लाइफ हीरो थिरकी ऋतिक के 'KABIL' ट्रैक पर

रितिक रोशन की आने वाली फिल्म 'काबिल' का टाइटल ट्रैक रिलीज के साथ ही संगीत प्रेमियों की जुबां पर चढ़ा हुआ है। जाहिर तौर पर रितिक और उनकी टीम इस सफलता से खुश है। हाल ही ट्विटर पर रितिक ने अपनी एक विजुअली चैलेंज्ड फैन का विडियो शेयर किया है। जिसमें उनकी यह फीमेल फैन काबिल के टाइटल सॉन्ग पर बेहद खूबसूरत डांस करती नज़र आ रही हैं।

अपने ट्वीट में रितिक ने लिखा है 'साइजा! तुम्हारे इस विडियों को देखकर मेरा दिल नाच उठा। तुम विजुअली चैलेंज्ड हो या नहीं, खास बात यह है कि तुम बहुत खूबसूरत हो। मुझे यह विडियो भेजने के लिए तुम्हें ढेर सारा प्यार। तुमने मुझे खुशी दी है।'

Saija! U made my heart dance !! Visually challenged or not, u r BEAUTIFUL !! Love you for sending me this. Made me so happy! Pls watch this https://t.co/UM7hHWfzIb