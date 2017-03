'तू चीज बड़ी...' में खूबसूरत लग रहीं कियारा : रवीना

बॉलीवुड के ओरीजिनल गीत 'तू चीज बड़ी है मस्त-मस्त' में अपने बेहतरीन डांस से धूम मचाने वाली अभिनेत्री रवीना टंडन ने गीत के नए संस्करण में अभिनेत्री कियारा आडवाणी के बेहतरीन प्रदर्शन की तारीफ की है। यह गीत 1990 के दशक के मशहूर गीतों में से एक है।

गीत का नया संस्करण आगामी फिल्म 'मशीन' के लिए फिल्माया गया है, जबकि फिल्म 'मोहरा' का ओरिजिनल गीत रवीना पर फिल्माया गया था।

#FanGirlMoment with the one and only @TandonRaveena