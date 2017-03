रवीना टंडन ने 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसे देश विरोधी नारे लगाने वालों को दिया मुंह तोड़ जवाब

देश विरोधी नारे लगाने वालों के खिलाफ बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने एक ट्वीट कर उन सभी को मुंह तोड़ जवाब दिया है। दरअसल पिछले साल 9 फरवरी को जेएनयू में उमर खालिद ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर 'भारत तेरे टुकड़े होंगे' जैसे देश विरोधी नारे लगाए थे।

एक्ट्रेस रवीना टंडन मे देश विरोधी नारे लगाने वालों के लिए यह ट्वीट किया है। रवीना ने कहा कि ऐसे नारे लगाने सेदेश की जनता को एकजुट करने के लिए शुक्रिया।

more the calls for "Bharat ke tukde honge" more it shall unite the country like never before..thankfully,seperatist gang uniting common man.