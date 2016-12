रणबीर कपूर के 'जग्गा जासूस' के ट्रेलर को देखकर क्या बोले 'रणवीर सिंह'

मुंबई

बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह ने फिल्म मेकर अनुराग बसु की आने वाली फिल्म 'जग्गा जासूस' के ट्रेलर की तारीफ करते हुए इसे 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी' कहा। रणवीर ने मंगलवार को ट्विटर पर लिखा, 'एक्स्ट्राऑर्डिनरी! हिंदी सिनेमा में इससे पहले ऐसा कुछ नहीं देखा। कुछ भी कहना कम होगा। जग्गा की टीम को बधाई।'

Extraordinary! never seen anything quite like it in Hindi cinema! Falling short of superlatives to describe it! Congrats to Team Jagga!