रोहित शेट्टी की अगली फिल्म में लखन होगा, लेकिन राम नहीं..जानें पूरी कहानी

डायरेक्टर रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह के एक साथ काम करने की खबरें बहुत वक्त से आ रही है लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी हुई एक और खबर आ रही है। खबरों की मानें तो रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की पहली फिल्म का टाइटल फिक्स हो गया है।





















जी हां, एक अखबार की खबर के मुताबिक इस फिल्म का टाइटल होगा, My Name is Lakhan. इस टाइटल को पढ़ कर आपको 1989 में अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ की फिल्म राम-लखन की याद आई होगी, लेकिन आपको बता दें कि इस फिल्म का राम-लखन से कोई लेना-देना नहीं होगा। रोहित शेट्टी और रणवीर सिंह की यह फिल्म 2015 में आई तेलगू हिट टेंपर का हिंदी रीमेक होगी जिसमें जूनियर एनटीआर ने लीड रोल निभाया था।

















रोहित राम-लखन का सीक्वेल ना सही उस के नाम से ही काम चला रहे है। हाल ही में रणवीर और रोहित ने मिल कर एक फूड प्रोडक्ट के लिए टीवी कमर्शियल भी बनाया है, जिसे काफी पसंद किया गया है। फिलहाल रणवीर सिंह संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावती में और रोहित अजय देवगन के साथ गोलमाल अगेन की शूटिंग में व्यस्त है।