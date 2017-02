संजय दत्त के रोल के लिए कुछ इस फिट लुक में नजर आएं रणबीर कपूर

राजकुमार हिरानी की संजय दत्त की बॉयोपिक वाली फिल्म में रणबीर कपूर संजय दत्त का रोल निभा रहे है। इस फिल्म की शूटिंग 14 जनवरी से शुरु हो चुकी है। वहीं इस बॉयोपिक में संजय दत्त के दिवंगत पिता सुनीत दत्त का रोल परेश रावल निभा रहे है। स्टूडियो की टाइट सिक्योरिटी के बीच शूटिंग सुबह 9 बजे शुरु हो गई जो शाम 6 बजे तक चली।

रणवीर कपूर ने इस बॉयोपिक फिल्म से अपना पहला लुक अपने फैंस के लिए शेयर किया है। रणबीर ने 90 के दशक में संजय दत्त के जैसे दिखने के लिए बहुत मेहनत की है। इसके लिए उन्होंने अपना 12 किलो वजन भी बढ़ाया है और अपने बालों को भी लंबा किया है। रणबीर ने इस शूटिंग के दौरान बैगी शर्ट, वोस्ट कोट और ट्राउजर पहन रखा था।

