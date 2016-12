7 अप्रैल को 'जग्गा जासूस' के साथ आ रहे है रणबीर-कैटरीना, पोस्टर हुआ रिलीज

मुंबई

लंबे समय से शूटिंग और बाद में रिलीज को लेकर धक्के खा रही रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ स्टारर निर्देशक अनुराग बासु की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'जग्गा जासूस' का पहला पोस्टर रिलीज हो गया है।

'जग्गा जासूस' को अनुराग और रणबीर पिछले कई साल से बनाने में जुटे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से फिल्म अपने तय समय पर पूरी नहीं हो पाई। रणबीर और कैटरीना के ब्रेअकप और झगडे़ के बाद तो ऐसा लगा कहीं अनुराग की इस फिल्म का डब्बा बंद न हो जाए। आपसी कोल्ड वार के बाद आखिरकार फिल्म की शूटिंग पूरी हुई। अब अनुराग फिल्म के प्रमोशन को लेकर चिंता में हैं। अनुराग को डर है कि कैटरीना और रणबीर के बीच के मनमुटाव की वजह से कहीं उनकी फिल्म को कोई नुकसान न हो जाए ।

'जग्गा जासूस' का निर्माण अनुराग बासु और रणबीर कपूर के साझेदारी में निर्मित प्रोडक्शन हाउस के अंतगर्त किया गया है, जबकि फिल्म के सहनिर्माता डिजनी फिल्म स्टुडियो हैं। अनुराग बासु ने पिछले दिनों जग्गा जासूस की कहानी को लेकर बताया था कि उनकी यह फिल्म खास तौर पर बच्चों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। अनुराग की माने तो उनकी पिछली फिल्म 'बर्फी' उनकी बेटी को समझ नहीं आई थी, बस उसी समय अनुराग ने बच्चों को अपने दिमाग में रखकर एक फिल्म बनाने का निर्णय ले लिया था। 'जग्गा जासूस' का ट्रेलर क्रिसमस के मौके पर रिलीज किया जाएगा। फिल्म में रणबीर एक ऐसे टीनेजर की भूमिका में हैं जो अपने खोए हुए पिता की तलाश में हैं।

रणबीर ने अपने सोशल मीडिया पर फिल्म का पोस्टर पोस्ट कर अपने फैंस का लंबा इंतजार खत्म कर दिया हैं।

The long wait is over! Welcome to the #WorldOfJagga