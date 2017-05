राम गोपाल वर्मा ने अमिताभ बच्चन को दिया 'सबसे महान झूठे इंसान' का अवॉर्ड, जानें वजह

मुंबई।

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म 'सरकार-3' जल्द ही रिलीज होने वाली है। इस फिल्म का निर्देशन राम गोपाल वर्मा ने किया है। 'सरकार-3' पहले 7 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी लेकिन फिल्म की रिलीज डेट को 7 अप्रैल से बढ़ाकर 12 मई कर दिया गया है। फिल्म रिलीज के लिए तैयार है और इसी के साथ फिल्म की पूरी टीम प्रमोशन में जुट गई है।

