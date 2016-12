'दंगल' देखने के बाद आमिर के मुरीद हो गए राम गोपाल, कहा- पांव छूना चाहता हूं!

मुंबई

नोटबंदी के बाद जिस तरह से हर कारोबार पर उसका असर पड़ा, वहीं बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं रहा। नोटबंदी के दौरान रिलीज हुईं कई फिल्में पिट गईं लेकिन आमिर खान की दंगल का जादू चल गया। सिर्फ चार दिन में 132 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली दंगल ने काफी तारीफ भी बटोरी है।









इस फिल्म को देखने के बाद आमिर के प्रशंसकों में एक और नाम जुड़ गया है। वह नाम है- फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा। राम गोपाल वर्मा दंगल देखने के बाद आमिर के मुरीद हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि वे आमिर खान के पांव छूना चाहते हैं।









Want to touch Aamir's feet for his ever growing sincierity which was always there but it impossibly seems to be growing taller and taller — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 27, 2016









रंगीला जैसी हिट फिल्म देने के बाद आमिर खान ने दोबारा उनके साथ काम नहीं किया। राम गोपाल वर्मा ने आमिर की तारीफ में कई ट्वीट कर डाले। आप भी देखिए, क्या लिखा उन्होंने आमिर के बारे में।









Other Khan's presuppose the audience to be dumb which I too think they are but Aamir respects n caters to their intelligence hidden behind — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 27, 2016









Aamir khan's films force the world to take india seriously and the other Khan's films make india look like a Choothiya regressive country — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) December 27, 2016