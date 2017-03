सनी लियोन पर ट्वीट कर फंसे राम गोपाल वर्मा, पुलिस ने दर्ज की शिकायत

मुंबई।

लगता है इस बार राम गोपाल वर्मा को बेबाकी से ट्वीट करना उन्हें भारी पड़ गया। 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन राम गोपाल ने सनी लियोन का उल्लेख करते हुए बहुत महिलाओं के लिए अपमानजनक टिप्पणी की और रामू के इस भद्दे ट्वीट की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया झेलनी पड़ी। सनी लियोन का उल्लेख करते हुए राम गोपाल वर्मा ने लिखा, ' मैं आशा करता हूं कि दुनिया की सभी महिलाएं, पुरुषों को उतनी ही खुशी दे पाएं, जितनी सनी लियोनी देती हैं।'

ट्विटर का बहुत ज्यादा उपयोग करने वालों ने रामू को उनके इस भद्दे कमेंट पर जमकर ट्रोल किया और जमकर रामू के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला। अंतर्राष्‍ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर किए गए इसी ट्वीट के खिलाफ गोवा की रणरागिनी-हिंदू जनजागृती समूह की एक महिला शाखा की एक सोशल एक्टिविस्‍ट विशाखा भांबरे ने वर्मा पर शिकायत दर्ज कराई है।

राम गोपाल वर्मा पर महिलाओं का अपमान करने के आरोप में पुलिस को शिकायत की गई है। शिकायत में कहा गया है यह महिलाओं की प्रतिष्ठा का अपमान है, जो महिलाओं की प्रतिष्ठा का अपमान करने वाली महिला अधिनियम 1986 के तहत आता है और इस तरह ये एक संज्ञेय अपराध है।

ट्विटर अकाउंट ब्लॉक कर देना चाहिए

भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत महिलाओं के अपराध के लिए साइबर लॉ के तहत फिल्म निर्माता के खिलाफ अपराध दर्ज किया जाना चाहिए। शिकायत में यह भी मांग की गई है कि रामू के ट्विटर अकाउंट को स्थायी रूप से ब्लॉक कर देना चाहिए। हिंदू जनजागृति का मुख्यालय गोवा में है। हालांकि, इस शिकायत के बाद रामू का कहना है कि वह सनी लियोन के अनुयायियों का अपमान करने के लिए कार्यकर्ता के खिलाफ एक काउंटर दर्ज करेंगे।

Filing counter against OverActivist wid 212 followers which wud b her family n friends, for disrespecting 18 lakh followers of @SunnyLeone https://t.co/hWQH8XBMYs

शिकायत दर्ज होने की खबर आने के बाद राम गोपाल वर्मा एक बार फिर अपने ट्वीट के माध्यम से अपनी शेखी बघारने से खुद को रोक नहीं सके। हालांकि सनी लियोन ने अभी तक पूरे विवाद पर टिप्पणी नहीं की है।

My mom,sister,daughter and my grandmother mainly respect me for my honesty in openly expressing my respect towards @SunnyLeone 's honesty