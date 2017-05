'बोस' की शूटिंग शुरू होने का और इंतजार नहीं कर सकता : राजकुमार राव

मुंबई।

अभिनेता राजकुमार राव का कहना है कि वह आगामी वेब श्रृंखला 'बोस' की शूटिंग शुरू होने के लिए और इंतजार नहीं कर सकते। इस श्रृंखला में राकुमार राव अभिनेत्री पत्रलेखा के साथ नजर आएंगे। वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस का किरदार निभाएंगे, जबकि अभिनेत्री एक बांग्ला महिला के रूप में नजर आएंगी।

हंसल मेहता इस वेब श्रृंखला का निर्देशन कर रहे हैं और ट्विटर के जरिए उन्होंने घोषणा की कि इसकी कोलकाता में शूटिंग होगी। मेहता ने मंगलवार को ट्वीट किया, ''कोलकाता...'बोस' एएलटी बालाजी ओरिजनल...शूटिंग कल से शुरू होगी। उत्साहित और थोड़ा घबराया हुआ...राजकुमार राव क्या आप तैयार हैं?"

#Kolkata #Bose #AltBalajiOriginals - Shoot commences tomorrow. Excited and nervous. @RajkummarRao @filmy_bastard are you ready?

इसका जवाब देते हुए अभिनेता राजकुमार राव ने कहा,''शूटिंग शुरू होने का और इंतजार नहीं कर सकता सर। जल्द आप से मिलता हूं। 'बोस' कोलकाता।" आपको बता दें कि राजकुमार राव और हंसल मेहता फिल्म 'सिटीलाइट्स' (2014) के बाद एक बार फिर से साथ काम कर रहे हैं।

Can't wait to begin sir. See you soon. #Bose #Kolkata https://t.co/KbumEoA9Kb