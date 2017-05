8 साल बाद प्रशंसकों से मिले रजनीकांत, कहा- ईश्वर ने चाहा तो राजनीति में जाऊंगा

चेन्नई।

सुपरस्टार रजनीकांत ने सोमवार को कहा कि उनकी कोई राजनीतिक महत्वकांक्षा नहीं है, लेकिन अगर ईश्वर की ऐसी मर्जी हुई तो वह राजनीति में जाने के बारे में सोचेंगे। रजनीकांत ने चेन्नई में अपने प्रशंसकों से कहा, ''ईश्वर ही इस बात का फैसला करते हैं कि हम जिंदगी में क्या करेंगे। फिलहाल वह चाहते हैं कि मैं एक अभिनेता रहूं और मैं अपनी जिम्मेदारी निभा रहा हूं। अगर ईश्वर ने चाहा तो भविष्य में मैं राजनीति में प्रवेश करूंगा। अगर मैं राजनीति में गया तो मैं बेहद ईमानदारी से काम करूंगा और पैसे कमाने के लिए राजनीति में आने वालों का साथ नहीं दूंगा।"

8 साल के लंबे अंतराल के बाद सुपरस्टार रजनीकांत आज से 4 दिन तक लगातार अपने प्रशंसकों से मुलाकात करेंगे। रजनी से मिलने के लिए सुबह से ही उनके घर पर लंबी कतारें लगनी शुरू हो गयी हैं। प्रशंसकों से मिलने के दौरान रजनीकांत उन्हें संबोधित भी किया। कहा जा रहा है कि 66 वर्षीय अभिनेता अपने प्रशंसकों से कोई चर्चा नहीं करेंगे बल्कि उनके साथ सिर्फ तस्वीरें खिचवाएंगे। इस सिलसिले में संबद्ध प्रशंसक क्लबों को न्योता भेजा गया है ताकि 15 और 19 मई के बीच विभिन्न सत्र में वे शामिल हो सकें। गौरतलब है कि रजनीकांत पिछले महीने भी इसी तरह की मुलाकात करने वाले थे लेकिन उन्होंने इसे टाल दिया था। अपनी फिल्म 'शिवाजी' की सफलता के बाद आखिरी बार उन्होंने 2009 में प्रशंसकों से ऐसी मुलाकात की थी।

Chennai: After a gap of eight years, actor Rajinikanth to meet his fans for four days, starting today. pic.twitter.com/rDRu3VEOTd