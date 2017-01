फैंस के लिए दोहरी खुशी, शाहरुख की 'रईस' के साथ 'बाहुबली 2' का होगा ऐसा कनेक्शन!

'बाहुबली 2' का इंतजार अॉडियंस को पिछले तीन सालों से है। क्योंकि वे जानना चाहते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल का जवाब इस साल अॉडियंस को मिलेगा। फ़िल्म का टीजर जनवरी में ही रिलीज किया जाएगा।

बॉलीवुड के किंग ख़ान शाहरूख़ की फ़िल्म 'रईस' 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि शाहरूख़ की इस फ़िल्म से भला बाहुबली का क्या कनेक्शन है। तो हम आपको बता दें कि जिस दिन 'रईस' रिलीज होगी उस दिन ही 'बाहुबली 2' का टीज़र रिलीज किया जाएगा।

And thats a wrap 4 prabhas

3.5 years. Onehellof a journey

Thanks darling.No one had as much belief on this project as you. That means a lot.