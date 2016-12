'डॉन 2' ने पूरे किए 5 साल, क्या कहा प्रिंयका चोपड़ा नें जानें

मुंबई

वैसे तो हमारे स्टार्स हर वक्त अपने काम में व्यस्त होते हैं लेकिन फिर भी वह फैन्स के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफार्म के जरिए ये सितारे अपने फैन्स को खुद जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी देते रहते हैं। प्रियंका चोपड़ा ने कुछ ऐसी ही जानकारी दी और सोशल मीडिया के जरिए अपने फैन्स के साथ इसे किया शेयर...

अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने 'डॉन 2' के पांच साल पूरे होने पर पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'डॉन 2' के पांच साल पूरे होने पर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे एक युग बीत गया हो। सभी का शुक्रिया जिन्होंने मेरे साथ इस फिल्म में काम किया है...कास्ट और क्रू। और,वह सभी जिन्होंने इसे पसंद किया।"

Feels like an era since #5YearsOfDon2 thank you to everyone who worked on the film with us..Cast and crew.And everyone who loved it.. ❤️