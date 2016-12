इस हॉट ड्रेस की वजह से चर्चा में आई प्रियंका,'GOOGLE' पर मचाया तहलका

प्रियंका चोपड़ा ने जब से हॉलीवुड का रुख किया है, तब से वह लगातार चर्चा में हैं। अमेरिकन टीवी सीरीज़ 'क्वांटिको' में काम करके ग्लोबल प्लैटफॉर्म पर प्रसिद्ध हुईं प्रियंका जल्द ही अपनी पहली हॉलीवुड फिल्म 'बेवॉच' में भी नजर आएंगी। इस दौरान प्रियंका हॉलीवुड के कई बड़े अवॉर्ड फंक्शंस में नजर आ रही हैं। टीवी के कई जाने-माने चैट शोज में उन्हें बतौर गेस्ट बुलाया गया और कुछ बड़े आयोजनों में उन्होंने होस्ट की भूमिका भी निभाई।

हाल ही में यूनिसेफ ने उन्हें 'ग्लोबल ऐंबैसडर' बनाया और अब साल खत्म होते-होते गूगल बाबा प्रियंका के लिए एक और खुशखबरी लेकर आ गए। हॉलीवुड के सबसे बड़े अवॉर्ड फंक्शन 'ऑस्कर अवॉर्ड समारोह' में हॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियों के साथ-साथ प्रियंका ने भी शिरकत की थी। ऑस्कर में शिरकत करने वाली ऐक्ट्रेसेज की ड्रेसेज हमेशा से ही चर्चा का विषय रही है और इस मामले में प्रियंका अपने पहले अपीयरेंस में ही बाजी मारने में कामयाब रहीं।

So delighted that my Oscar outfit featured in @Google's #YearInSearch! Thank you for the love! #ZuhairMurad https://t.co/QYiNPYS7ri pic.twitter.com/Qzr83boBPD