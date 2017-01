गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में छाया देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा का जादू

दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा इन दोनों अभिनेत्रियों ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड में धूम मचाई हुई हैं। पिछले दिनों अपने जन्मदिन पर दीपिका छायी रहीं तो अब बारी प्रियंका चोपड़ा की थीं और उन्हें यह मौक़ा मिला रविवार को 74वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स में।

अवार्ड शो में अपनी उपस्थिति और ग्लैमर से प्रियंका सुर्ख़ियों में हैं। 74वें गोल्डन ग्लोब्स अवॉर्ड की घोषणा से पहले प्रियंका चोपड़ा गोल्डन ग्लोब्स के रेड कार्पेट पर दिखीं।

The bad guys do have all the fun. Representing #Baywatch at the #GoldenGlobes! pic.twitter.com/DltGl6eiW9