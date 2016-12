'UNICEF' की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर बनीं देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा

मुंबई

देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा अब यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर चुना गया है। प्रियंका ने अपनी इस खुशी को अपने सोशल साइट इंस्टाग्राम और ट्वीटर अकाउंट पर यूनिसेफ इवेंट की तस्वीर के साथ शेयर किया है।

इन तस्वीरों में वह फुटबॉलर डेविड बैकहम, अभिनेता जैकी चैन और बॉबी ब्राउन सहित कई अन्य जाने माने लोगों के साथ पोज देती नजर आ रही हैं।

Can’t believe it’s been 10 years!Honored to now serve as @UNICEF Global Goodwill Ambassador along with this amazing group #ForEveryChild pic.twitter.com/9WRIoIg8sQ