परिणीति करेंगी डांस के जरिए प्रियंका का सम्मान

अभिनेत्री परिणीति चोपड़ा को आमतौर पर घबराहट नहीं होती। बात चाहे जो भी हो, परिणीति हालात का सामना करने से पीछे नहीं हटतीं। लेकिन, फिलहाल कुछ ऐसा है जिससे परिणीति घबरा रही हैं। वे अपनी कजिन सिस्टर प्रियंका चोपड़ा के सम्मान में स्टेज पर परफॉर्म करने को लेकर घबराई हुई हैं। परिणीति का कहना है कि उन्हें बेहद खुशी होगी, अगर वह इस तरह की परफॉर्मेंस देने के दौरान प्रियंका के स्टाइल को 10 फीसदी भी अपना सकें।

There aint nobody like a desi girl! The same sari, a different PC! PC junior :) #TributeToMimiDidi #Stardust pic.twitter.com/qujFGuDZA3