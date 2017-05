मोदी प्रमियों के लिए खुशखबरी,पीएम मोदी पर बनने वाली फिल्म में लीड रोल निभाने जा रहा है ये कलाकार

मुंबई।

बॉलीवुड में इन दिनों बायोपिक बनाने का ट्रेंड चल रहा है। ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनने वाली फिल्म भी सुर्खियों में है। बहुत समय से इस बात की चर्चा है कि फिल्म में लीड रोल कौनसा कलाकार निभाएगा। अब इन सारी चर्चाओं के बीच उस एक्टर का नाम सामने आ गया है।

हाल ही में ट्विटर पर एक सवाल का जवाब देते हुए परेश रावल ने यह कंफर्म किया है कि वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनने वाली फिल्म का हिस्सा हैं। गुजरात के विधानसभा चुनावों में परेश रावल ने नरेंद्र मोदी के समर्थन में कई जनसभाएं की थीं और वह उनके करीबी भी माने जाते हैं। परेश ने एक सभा में कहा था कि दोनों ही नेता सीधा साफ बोलने वाले हैं, स्वभाव में खरे हैं और भविष्य का आकलन कर फैसला करते हैं।

Sir , Is it true that you are going to act in a biopic on Modiji??