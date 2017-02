आॅस्कर 2017: भारत के देव पटेल चूके, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का आॅस्कर महरशल अली को

लाॅस एंजेलेस।

भारत के देव पटेल का आॅस्कर जीतने का सपना टूट गया है। उनकी जगह बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल का आॅस्कर फिल्म मूनलाइट के लिए महरशल अली को दिया गया।

फिल्म 'मूनलाइट' संघर्ष की कहानी है। जिसमें एक अश्वेत बच्चे का जीवन उपेक्षाआें से भरा है। भेदभाव आैर गरीबी को बयां करती ये फिल्म भावनाआें को झकझोर देती है। फिल्म में महरशल अली काे उनके शानदार अभिनय के लिए काफी सराहना मिली है।

Mahershala Ali takes home the award for his film Moonlight, in the Best Supporting Actor category #Oscars pic.twitter.com/fNj6kPrwki