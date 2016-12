शूटिंग के दौरान 'पद्मावती' के सेट पर हुआ हादसा, एक की मौत

मुंबई

संजय लीला भंसाली की फ़िल्म पद्मावती की शूटिंग मुंबई के फ़िल्म सिटी स्टूडियो में चल रही है। रविवार को सेट पर एक गंभीर हादसा हो गया, जिसमें एक पेंटर की जान चली गई। वर्कर्स की यूनियन ने इसके लिए बदइंज़ामी को ज़िम्मेदार ठहराया है। वहीं दीपिका पादुकोण ने ट्वीट करके पेंटर की मौत पर अफ़सोस जताया है।

चौंतीस वर्षीय पेंटर का नाम मुकेश डाकिया बताया जा रहा है और वो पद्मावती के सेट निर्माण से जुड़े थे। दावा किया गया है कि मुकेश 5 फुट की ऊंचाई पर पेंटिंग का काम कर रहे थे और लंच के वक़्त नीचे उतरते हुए वो गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद वर्कर्स की संस्था सेटिंग एंड एलायड वर्कर्स यूनियन का गुस्सा फ़िल्म के निर्माता और निर्देशक पर फूटा है।

यूनियन के महासचिव गंगेश्वर श्रीवास्तव ने मेकर्स के दावे को ग़लत बताया है। उनका कहना है कि पांच फुट की ऊंचाई से कोई भी गिरकर मर नहीं सकता। गंगेश्वर का दावा है कि फ़िल्म सेट पर एंबुलेंस का भी इंतज़ाम नहीं था, जबकि कई बार इसकी डिमांड की जा चुकी है। उन्होंने बताया- ''हमने पहले भी कई बार प्रोडयूसर्स और फिल्मसिटी के संचालकों को कहा है कि वे सेट पर एंबुलेंस का इंतज़ाम रखें, लेकिन संजय लीला भंसाली के सेट पर कभी भी एंबुलेंस की सुविधा नहीं होती है। पहले भी उनके बारे में शिकायत आती रही हैं कि वो 50 लोगों का काम 30 लोगों से लेते हैं।''

गंगेश्वर कहते हैं कि संजय लीला भंसाली की फिल्मों के सेट काफी भव्य रहते हैं और वर्कर्स को काफी मेहनत से ऊंचाई पर जाकर काम करना पड़ता है। ऐसे में उनकी सेफ्टी का ख्याल तो निर्देशक को ही रखना चाहिए था। फिल्मिस्तान में भी अभी फिल्म की शूटिंग हो रही है और वहां भी चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है। उन्होंने कहा कि हम लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि वर्कर्स के साथ पैसे, फूड और उनकी सेफ्टी को लेकर न्याय किया जाये, लेकिन बड़े प्रोडयूसर्स अपनी फिल्म से जितनी कमाई करते हैं, प्रोडक्शन पर खर्च ही नहीं करते। इस बार यूनियन सख्त कदम उठाने वाली है।

गंगेश्वर ने संजय लीला भंसाली को नोटिस भेजने का भी निर्णय लिया है। संजय लीला भंसाली के सेट से इस तरह की ख़बरें पहले भी आती रही हैं कि वहां सुरक्षा और हाइजीन का ध्यान नहीं रखा जाता, जिससे वर्कर्स बीमार पड़ते रहते हैं।

दीपिका पादुकोण ने पेंटर की मौत पर अफ़सोस जताया है। हालांकि अपने ट्वीट में उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। दीपिका ने ट्वीटर पर लिखा है- ''मैं इस ख़बर से स्तंभित और दुखी हूं... उसकी आत्मा को शांति मिले और उसके परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।''

shocked and saddened by the news...may his soul rest in peace and my most sincere condolences to his family...