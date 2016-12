ऑस्कर की सूची में शामिल हुई 'सरबजीत', जानें इस खबर पर क्या कहा 'बिग बी' ने

महानायक अमिताभ बच्‍चन ने सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर और फेसबुक के जरिये अपनी बहु ऐश्वर्या राय बच्चन की फिल्म 'सरबजीत' से जुड़ी खबर को शेयर किया है। अमिताभ बच्चन ने ट्विटर और फेसबुक पर लिखा है कि एश्‍वर्या और रणदीप हुड्डा की फिल्‍म 'सरबजीत' का चयन ऑस्‍कर के लिए किया गया है।

महानायक अमिताभ बच्चन ने ट्विटर के जरिए फिल्म सरबजीत को ऑस्कर में सिलेक्ट होने की बधाई दी। उन्होंने लिखा, यह खबर आ रही है कि फिल्म सरबजीत को ऑस्कर के लिए चुन लिया गया है...हमारी ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं, लव, सपोर्ट और हमे इस पर गर्व है!! 'सरबजीत' में एश्‍वर्या राय बच्‍चन 'सरबजीत' की बहन दलबीर कौर की अहम भूमिका में थी।

T 2480 - And news comes in that film 'SARBJIT' has been selected for the OSCARS .. our wishes our support our love and our pride !!