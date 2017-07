जापान कर रहा है फिल्म 'ओम शांति ओम' के म्यूजिकल शो को सेलिब्रेट, शाहरुख-दीपिका ने फराह खान को कहा Thank You..

मुंबई।

जापान के एक सिनेमाघर में पिछले तीन साल से चल रही शाहरुख खान-दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'ओम शांति ओम' की शानदार सफलता से दुनिया वाकिफ है। डायरेक्टर फराह खान की 2007 में रिलीज़ हुई यह फिल्म भारत सहित दुनियाभर में रिलीज़ हुई थी। फिल्म 'ओम शांति ओम' ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। भारत के साथ-साथ जापान के लोगों ने भी इसे बेहद पसंद किया था।





जापान में इस फिल्म को इतना ज्यादा पसंद किया गया कि अब जापान का 100 साल पुराना थिअटर ग्रुप 'ओम शांति ओम' पर आधारित एक म्यूजिकल नाटक शुरू होने जा रहा हैं। जापान का सबसे पुराना (1913 में शुरू हुआ) तकाराजुका रिव्यू थिअटर ग्रुप जापानी भाषा में फिल्म 'ओम शांति ओम' का म्यूजिकल नाटक पेश करने जा रहा है,जिसे जापान के ओसाका में पेश किया गया। साल 2007 में रिलीज हुई इस फिल्म पर हो रहे इस नाटक को वहां 'ओमू शांति ओमू' कहा जा रहा है। 22 जुलाई से जापान में शुरू हो रहे इस नाटक के प्रीमियर के लिए मुख्य अतिथि के तौर पर डायरेक्टर फराह खान को आमंत्रित किया गया है।





1st Bollywood film ever to get its own international musical adaptation!! #oso opening night! Picture abhi baaki hain.. pic.twitter.com/OA0OjGcVN7 — Farah Khan (@TheFarahKhan) July 22, 2017





फिल्म को मिल रहे इस तरह के सम्मान से खुश फराह खान ने ट्वीट कर कहा, ''अब तक पहली बॉलीवुड फिल्म जिसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीतमय रूपांतरण हुआ। 'ओम शांति ओम' जारी होने की पहली रात, पिक्चर अभी बाकी है।" फराह मे इस इवेंट की एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर पोस्ट की है। इस पोस्ट में वह जापान के ओसाका में एक थिएटर के बाहर खड़ी दिख रही हैं। इसके बाद फराह ने उस इवेंट की तस्वीर और एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में फिल्म के टाइटल ट्रैक का जापानी वर्जन सुनाई दे रहा है।









Whn a film transcends cultures!! A post shared by Farah Khan Kunder (@farahkhankunder) on Jul 22, 2017 at 9:23pm PDT





Opening tomorrow nite!! Japanese OM Shanti OM! @iamsrk @deepikapadukone @takarazuka A post shared by Farah Khan Kunder (@farahkhankunder) on Jul 20, 2017 at 11:42pm PDT

'ओम शांति ओम' के सितारों ने की संगीतमय रूपांतरण की तारीफ 'ओम शांति ओम' के सितारों दीपिका पादुकोण, अर्जुन रामपाल और श्रेयस तलपड़े ने रविवार को फिल्मकार फराह खान का धन्यवाद किया और 2007 में आई इस फिल्म के जापानी संगीतमय रूपांतरण की तारीफ की। फराह आजकल जापान में हैं। उन्होंने वहां से ट्विटर पर इस फिल्म के संगीतमय रूपांतरण के प्रीमियर की तस्वीरें ट्विटर पर साझा की थी।









फराह के इस ट्वीट के जवाब में दीपिका ने ट्वीट कर कहा, ''लव यू एंड मिस यू फराह खान। आपकी हमेशा आभारी रहूंगी।" दीपिका ने अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत 'ओम शांति ओम' फिल्म से ही की थी।

Awesome Farah....Om Shanti Om https://t.co/JpvlVDSlR6 — arjun rampal (@rampalarjun) July 23, 2017





अर्जुन रामपाल ने इसे 'विस्मयकारी करार दिया, जबकि श्रेयस ने लिखा, ''हालांकि इसमें मेरी भूमिका बहुत छोटी थी, लेकिन यह फराह खान के साथ-साथ मेरे लिए भी सम्मान की बात है। आपको और शाहरुख खान को बहुत-बहुत धन्यवाद।"

Was a small part of it but this one's a big big honour for me too @TheFarahKhan. All thanks to you and @iamsrk. Party abhi baaki hai. https://t.co/RXFvc9q9ed — Shreyas Talpade (@shreyastalpade1) July 23, 2017





शाहरुख ने इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। उन्होंने संकेत दिया है कि वे अब इसका सीक्वल बनाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, ''चलिए अब भाग दो बनाते हैं। पिछली रात बच्चों ने मुझसे बताया कि वो 'ओम शांति ओम' को कितना प्यार करते हैं।"





Wish you were here to see how much love our film gets even in its 10 th year.. @iamsrkarrigato https://t.co/pcXguAtmFW — Farah Khan (@TheFarahKhan) July 21, 2017