वीडियो: श्रद्धा कपूर नहीं, ये है अर्जुन कपूर की असली 'Half Girlfriend'

मुंबई।

बॉलीवुड में अर्जुन कपूर का नाम किसी ना किसी हिरोइन से हमेशा जोड़ा जाता है। कभी उनकी को-स्टार श्रद्धा से तो कभी सोनाक्षी से। तो कभी सलमान खान की भाभी और अरबाज खान की एक्स वाइफ मलाइका अरोड़ा से उनके रिलेशनशिप की खबरें आती रहती है। लेकिन इन सभी खबरों को नकारते हुए अर्जुन कपूर ने बता दिया है कि उनकी असली हाफ गर्लफ्रैंड कौन है।

मलाइका अरोड़ा से इश्क की खबरों के बीच अर्जुन ने बता दिया है कि किस शख्स से अर्जुन की मोहब्बत सबसे गहरी है और जिसके लिए अर्जुन किसी को भी धोखा दे सकते है। अर्जुन का यह सच्चा प्यार और कोई नहीं बल्कि उनके 'गुंडे' को-स्टार रणवीर सिंह है।

रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर की दोस्ती के चर्चे उनकी फिल्म गुंडे के समय से चल रहे है। अर्जुन और रणवीर की यह दोस्ती बॉलीवुड में मिसाल बन गई है। लेकिन रणवीर सिंह ने इस बार एक अलग अंदाज में अपनी इस दोस्ती का इजहार किया है। अर्जुन कपूर ने अपनी आने वाली फिल्म हाफ गर्लफ्रैंड के प्रमोशन के लिए एक वीडियो तैयार किया है। जिसमें रणवीर सिंह अर्जुन की रील लाइफ को-स्टार श्रद्धा को अर्जुन से दूर भगा रहे है और अर्जुन को गले लगा रहे है। इसी के साथ वह खुद को अर्जुन की हाफ गर्लफ्रैंड भी बता रहे है।

Co-star Se zyada... Lover Se Thoda Kam @RanveerOfficial .. My #HalfGirlfriend



Now tell me about your #HalfRelationship pic.twitter.com/cyvyiz0isO