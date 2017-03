मधुर भंडारकर की फिल्म 'इंदु सरकार' में संजय गांधी के लुक में नजर आए नील नितिन मुकेश

बहुत समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों मे रहने वाले नील नितिन मुकेश अपने काम पर लौट आए है। कुछ समय पहले नील नितिन मुकेश शादी के बंधन में बंधे है, इनकी इस शादी के बहुत चर्चे भी हुए थे। एक बार फिर नील नितिन मुकेश सुर्खियों में आ गए है। लेकिन इस बार अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर नहीं बल्कि अपनी अपकमिंग फिल्म के फर्स्ट लुक को लेकर।

Am glad that film #InduSarkar & @neilnmukesh, both are trending. pic.twitter.com/AbTCz197Ad