बॉलीवुड में 'रंगभेद' पर बोले नवाजुद्दीन सिद्दीकी

मुंबई।

बॉलीवुड एक ग्लैमर इंडस्ट्री है, यहां एक्टर बनने के लिए एक्टिंग से ज्यादा जरुरी है एक्टर जैसा दिखना। बॉलीवुड में एक एक्टर के लिए सिक्स पैक ऐब्स होना, लंबा-चौड़ा होना, हैंडमस होना और गोरा होना कितना जरूरी है, इसकी अहमियत सिर्फ वहीं इंसान जानता है, जिसके पास ये सब नहीं है..जो इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक आउटसाइडर हो।

जी हां, हम बार कर रहे है बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बॉलीवुड के उन चुुनिंदा कलाकारों में से है जिनकी एक्टिंग का लोहा सब मानते है। फैंस उनकी दमदार एक्टिंग के दीवाने है। आज नवाजुद्दीन अपनी मेहनत के दम पर जहां पहुंचे हैं वहां तक बहुत कम लोग ही पहुंच पाते हैं लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए उनका सफर कितना मुश्किल रहा, यह सिर्फ वहीं जानते है।

फिल्म इंडस्ट्री में रंगभेद जैसी चीजों भी मौजूद हैं और हर किसी को कभी ना कभी इसका शिकार होना ही पड़ता है। हाल में नवाज ने इस मुद्दे पर बोलते हुए काफी अच्छी और चुभने वाली बात कही है। नवाज ने अपने बीते दिनों की उन्हीं बातों को याद करते हुए ट्विटर पर कुछ ऐसा शेयर किया है, जो ऐसे ही लोगों के मुंह पर एक करारा तमाचा है।

Thank U 4 making me realise dat I cannot b paired along wid d fair & handsome bcz I m dark & not good looking, but I never focus on that.