ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में 'मीका' ने लगाया बॉलीवुड तड़का

अमेरिकी के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह पर दुनिया भर की नजरें हैं और कई बड़े स्टार्स ने यहां परफॉर्म किया। खास बात ये है कि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में बॉलीवुड स्टाइल का कार्यक्रम हुआ।

सिंगर मीका और पूर्व मिस इंडिया व बॉलीवुड एक्ट्रेस मनस्वी ममगई के नेतृत्व में 30 भारतीय कलाकारों के दल ने यहां परफॉर्म किया।जॉन एफ केनेडी हॉकी फील्ड में बॉलीवुड के कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी जिसे मौजूद मेहमानों ने खूब पसंद किया।

