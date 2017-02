मशहूर मलयालम फिल्म एक्ट्रेस 'भावना' को किडनैप कर किया मोलेस्ट, मामले में एक आरोपी गिरफ्तार

मलयालम फिल्मों की मशहूर ऐक्ट्रेस 'भावना' को रात के लगभग साढ़े 9 बजे कार को रोक कर किडनैप कर लिया गया। भावना के कथित तौर पर मोलेस्ट किए जाने की भी खबर सामने आ रही है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, भावना को कुछ बदमाशों ने किडनैप कर मोलेस्ट किया था। वहीं मनोर्मा ऑनलाइन के मुताबिक, केरल (कोच्ची) के अथानी इलाके से उन्हें अगवा किया गया और उनकी कार को भी हाइजैक कर लिया गया। खबरों के मुताबिक वारदात की जगह से भावना को लगभग 25 किलोमीटर की दूरी तय करके पलारीवट्टम इलाके में ले जाया गया।

Kochi, Kerala: Malayalam actor Bhavana​​ allegedly molested after being abducted last night in Ernakulam. One held, search on for others pic.twitter.com/s6mcmvwKfo