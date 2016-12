बिना आंखों के कैसे किया जाता हैं रोमांस, देंखें ऋतिक-यामी का ये विडियो

बॉलीवुड सुपरस्टार रितिक रोशन और यामी गौतम स्टारर फिल्म ‘काबिल’ के गाने ‘काबिल हूं' की मेकिंग का वीडियो रिलीज किया गया है। मेकिंग के जरिए ये दिखाया गया है कि बिना आंखों के भी किस तरह एक कपल रोमांस कर सकता है। इस गाने को अहमद खान ने कोरियोग्राफ किया है।

काबिल हूं' गाना लोगों के दिलों में पहले ही अपनी जगह बना चुका है। लोगों को इस गाने में रितिक और यामी की जोड़ी भी खूब पसंद आ रही है। गाने को जुबिन नौटियाल और पलक ने गाया है। इस गाने का फिल्माने में कितनी मुश्किल हुर्इ आैर कैसे इसे आसान कर दिया ऋतिक रोशन आैर यामी ने देखें ट्रेलर में...

हाल ही में ऋतिक रोशन ने सोशल मीडिया पर फिल्म का दूसरा पोस्टर रिलीज किया था। फिल्म की टक्कर किंग खान की फिल्म रर्इस से होने वाली हैं। देखते हैं किस फिल्मों का दर्शकों का प्यार मिलता है।

In the unseen love story ... the Heart sees all. #KaabilTrailer2in2Days pic.twitter.com/ZM2MZCgqGa