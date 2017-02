कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, इसका जवाब जानने के लिए लोग बेचैन हैं। जल्द ही इसका जवाब 65 दिनों में मिलने भी वाला है। लेकिन उससे पहले फिल्म के डायरेक्टर एसएस राजामौली ने महाशिवरात्र‍ि के मौके पर 'बाहुबली 2' का नया पोस्टर रिलीज किया है।

पिछले साल नवंबर में राजामौली ने फिल्म की पहली झलक दिखाई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि फरवरी में ही 'बाहुबली 2' ट्रेलर भी आएगा। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है। वहीं फिल्म का इससे पहले का पोस्टर राजामौली ने 26 जनवरी को पेश किया था। सोशल मीडिया पर इस पोस्टर की चर्चा इसमें दिखी गलतियों की वजह से भी हुई थी।

‘बाहुबली- द कंक्लूजन’ के रिलीज होने में अभी 65 दिन बचे हैं। इस फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो प्रभास, अनुष्का शेट्टी, राणा दग्गुबाती और तमन्ना जैसे कलाकार दिखाई देंगे।

बता दें कि फिल्म 28 अप्रैल 2017 को रिलीज होगी। फिल्‍म रिलीज से पहले ही 500 करोड़ की कमाई कर चुकी है। एसएस राजामौली के निर्देशन में बनी ‘बाहुबली-2’ चार भाषाओं तेलुगु, तमिल, मलयालम और हिंदी में एक साथ रिलीज होगी।

